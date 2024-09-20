В Подмосковье полицейские задержали женщину, подозреваемую в серии краж телефонов в г.о. Балашиха

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении серии краж задержали 33-летнюю местную жительницу.