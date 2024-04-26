Проект безэкипажного судна NOMARS Defiant от DARPA

Проектный облик судна NOMARS Defiant. Графика DARPA С 2020 г. агентство перспективных разработок Пентагона DARPA в сотрудничестве с коммерческими подрядчиками работает над перспективным безэкипажным судном NOMARS.
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