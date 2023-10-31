Однозадачность против многозадачности. Что выбрать?

Есть две противоположные точки зрения в отношении многозадачности. Давайте порассуждаем. С одной стороны, книги по тайм-менеджменту учат фокусировке и говорят о том, что многозадачность опасна, потому что она расходует огромное количество времени, энергии, денег компании.