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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Однозадачность против многозадачности. Что выбрать?

Есть две противоположные точки зрения в отношении многозадачности. Давайте порассуждаем. С одной стороны, книги по тайм-менеджменту учат фокусировке и говорят о том, что многозадачность опасна, потому что она расходует огромное количество времени, энергии, денег компании.

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