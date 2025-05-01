Музей свиней в Штутгарте – место, где хрюшки стали арт-объектами

На фермах животным часто не дают имён — чтобы не привязываться. Но в Штутгарте бывшая скотобойня поступила ровно наоборот, превратив мрачное прошлое в необычный музей, посвящённый истории, искусству и… культу свиньи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии