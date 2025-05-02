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Два майора: Интересно. Минобороны России:

Два майора: Интересно. Минобороны России:

Интересно. Минобороны России:В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер «Willard» производства США, два безэкипажных катера повреждены.

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