Шэнь Ицинь подчеркнула необходимость изучать и применять на практике дух 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Синин, 24 июля /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь призвала приложить усилия для изучения и применения на практике духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, совершенствования политики приоритетного обеспечения занятости и эффективного повышения благосостояния народа.
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