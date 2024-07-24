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Китай

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Шэнь Ицинь подчеркнула необходимость изучать и применять на практике дух 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва

Синин, 24 июля /Синьхуа/ -- Член Госсовета КНР Шэнь Ицинь призвала приложить усилия для изучения и применения на практике духа 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, совершенствования политики приоритетного обеспечения занятости и эффективного повышения благосостояния народа.

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