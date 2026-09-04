Екатеринбург сократит расходы на модернизацию водоснабжения до 970 млрд

В Екатеринбурге власти утвердили программу развития инфраструктуры до 2045 года, сократив расходы на водоснабжение и водоотведение до 970,9 млрд рублей.
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