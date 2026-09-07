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Рамблер

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Собчак назвали иконой зумеров

Собчак назвали иконой зумеров

Известный российский блогер Максим Лутчак заявил, что телеведущая Ксения Собчак нравится зумерам. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в «VK Видео».

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