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Царьград

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"Ерунду пишешь!" - Ресторатор, который кормил "Витька и Зятька", разбил губу критику Трапезнику

"Ерунду пишешь!" - Ресторатор, который кормил "Витька и Зятька", разбил губу критику Трапезнику

Критику Трапезнику разбил губу ресторатор Пинский. "Ерунду пишешь", кричал тот, кто кормил "Витька и Зятька".

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