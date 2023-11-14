НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Рублев о поражении от Медведева на итоговом: «Я играю намного лучше, чем в прошлом году, хоть и результат так не выглядит»

В 2022-м Рублев победил на решающем тай-брейке, вчера – уступил 4:6, 2:6. «В том году я подавал намного лучше, мне кажется, но в целом по сравнению с тем годом, во-первых, Даниил играет намного лучше, и вообще не сравнится, как он играет сейчас и в том году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх