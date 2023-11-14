Рублев о поражении от Медведева на итоговом: «Я играю намного лучше, чем в прошлом году, хоть и результат так не выглядит»

В 2022-м Рублев победил на решающем тай-брейке, вчера – уступил 4:6, 2:6. «В том году я подавал намного лучше, мне кажется, но в целом по сравнению с тем годом, во-первых, Даниил играет намного лучше, и вообще не сравнится, как он играет сейчас и в том году.