Mash: «Газпром Арена» ищет 800 стюардов на шоу Канье Уэста

«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге ждёт 800 стюардов для концертов Канье Уэста 10 и 11 октября. Организатор Say Agency настаивает на их проведении, несмотря на отмену аренды, что вызвало предостережение от Роспотребнадзора за возврат билетов.
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