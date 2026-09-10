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Царьград

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Mash: «Газпром Арена» ищет 800 стюардов на шоу Канье Уэста

Mash: «Газпром Арена» ищет 800 стюардов на шоу Канье Уэста

«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге ждёт 800 стюардов для концертов Канье Уэста 10 и 11 октября. Организатор Say Agency настаивает на их проведении, несмотря на отмену аренды, что вызвало предостережение от Роспотребнадзора за возврат билетов.

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