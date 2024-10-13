Медведев назвал Украину фантомом, которому не выиграть конфликт с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале позицию премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросу разрешения украинским войскам бить вглубь России ракетами Storm Shadow.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии