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Дроздов: Редкоземельная сделка обесценила войну до последнего украинца

Дроздов: Редкоземельная сделка обесценила войну до последнего украинца

Владимир Зеленский своими руками перевёл ценностную базу войны в сырьевую. Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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