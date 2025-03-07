Владимир Зеленский своими руками перевёл ценностную базу войны в сырьевую. Об этом в эфире «Radio UA Chicago» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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