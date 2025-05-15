Николай Азаров: Российская армия дойдёт до Киева, если переговоры провалятся

Сможет ли Стамбул стать последней надеждой для мира в Европе, или конфликт дойдет до Киева? Как Трамп пытается остановить войну, но сталкивается с «марионетками» Запада? Что скрывает заявление Зеленского о Крыме — провокация или агония режима? И почему российская делегация назвала позицию Киева «трусливой», а Запад — «поджигателем войны»? Премьер-министр Украины (2010—2014) Николай Азаров ответил на вопросы зрителей, читателей и ведущей Натальи Воронцовой.