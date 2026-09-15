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Ипотека в огне: пожарные нашли неожиданное применение договорам

Ипотека в огне: пожарные нашли неожиданное применение договорам

В сети появились кадры, на которых запечатлено возгорание в здании банка. Сотрудники экстренных служб, прибывшие на вызов, столкнулись с нехваткой воды, но быстро нашли выход из ситуации.

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