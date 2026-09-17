Ипотека ВТБ: 80 млрд рублей сделок за 8 месяцев

Свыше 80 млрд рублей составил объём сделок ВТБ по рыночной ипотеке за восемь месяцев текущего года. Всего банк провёл за этот период более 22 тыс.
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