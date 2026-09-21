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«Вариант сталинских чисток»: в КНР - два исключённых из партии высших чиновника

«Вариант сталинских чисток»: в КНР - два исключённых из партии высших чиновника

В китайском высшем военно-политическом руководстве очередные чистки. Стало известно о том, что бывшего заместителя председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и бывшего начальника Объединённого штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли исключили из Коммунистической партии Кита.

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