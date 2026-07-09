Как Гальцев годами совмещает брак и отношения с молодой ученицей и как его жена все это терпит

Юрий Гальцев десятилетиями оставался для миллионов зрителей олицетворением простого домашнего юмора. Его выступления по телевидению включали фоном во время семейных ужинов, под его шутки росли дети, а нелепые гримасы, перекошенный рот, живущие собственной жизнью глаза и неподражаемые интонации гарантировали неизменный смех зала.