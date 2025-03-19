Трамп и Путин обсудили хоккей, cигма-конференция Карпина и Дзюбы, Миллер против ВАР, умер Федор Малыхин и другие новости

1. Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи между НХЛ и КХЛ. Роман Ротенберг уже готов собрать аншлаг в Петербурге, Светлана Журова ждет Путина на льду, а Вячеслав Фетисов обещает поставить на коньки Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ТОТО. РПЛ - 2024/2025. Прогноз на 21 тур РПЛ
- Медведев мимо финала в Индиан-Уэллс, 887-й гол Овечкина, победа «Локо» в дерби и претензии к ВАР, камбэк и ультиматум от «Реала», мельдоний у хоккеиста ЦСКА, осечки «Баварии» и «Ман Сити» и другие новости
- «Реал» одолел «Атлетико» в драматичной серии пенальти, сетка 1/4 финала ЛЧ, «Спартак» прошел «Акрон», победы «Зенита» и ЦСКА и другие новости
Свежие комментарии