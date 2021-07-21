Популярность детских электронных медицинских карт среди москвичей за последние полгода выросла почти в 2 раза: если в конце прошлого года 300 тысяч родителей получили доступ к электронным медкартам своих детей, то сейчас их уже более 570 тысяч.
Популярность детских электронных медицинских карт среди москвичей за последние полгода выросла почти в 2 раза: если в конце прошлого года 300 тысяч родителей получили доступ к электронным медкартам своих детей, то сейчас их уже более 570 тысяч.
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