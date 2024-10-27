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Певца Глызина расцеловали фанатки на концерте в Новосибирске

Певца Глызина расцеловали фанатки на концерте в Новосибирске

Поклонницы выстраивались в очереди, чтобы подарить артисту цветы, а для одной из них он даже исполнил песню "за взятку".

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