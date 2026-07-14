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Культурология.рф

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История и археология: Как русский царь заигрывал с поляками-предателями, а расхлёбывать пришлось его брату: Чем были недовольны мятежники

История и археология: Как русский царь заигрывал с поляками-предателями, а расхлёбывать пришлось его брату: Чем были недовольны мятежники

В эпоху наполеоновской агрессии по отношению к России верными союзниками Франции выступили поляки. Александр I об этом прекрасно знал, но после поражения французов проявил по отношению к Варшаве невиданную благосклонность.

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