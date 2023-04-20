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«Ведомости»: Правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге

«Ведомости»: Правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге

Его купит дилерский центр «Авилон», указывает изданиеПравительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку между компанией Volkswagen и автодилерским центром «Авилон» по купле-продаже завода в Калуге.

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