«Ведомости»: Правительство России одобрило продажу автозавода Volkswagen в Калуге

Его купит дилерский центр «Авилон», указывает изданиеПравительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку между компанией Volkswagen и автодилерским центром «Авилон» по купле-продаже завода в Калуге.
Его купит дилерский центр «Авилон», указывает изданиеПравительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку между компанией Volkswagen и автодилерским центром «Авилон» по купле-продаже завода в Калуге.
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