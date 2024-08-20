В Орловской области отменили историко-гастрономический фестиваль «Слива-Град»

Запланированный на 31 августа фестиваль «Слива-Град» в посёлке Кромы в этом году не состоится. Такое решение связано с напряжённой обстановкой в соседних с Орловщиной приграничных регионах, которые ежедневно подвергаются атакам со стороны Украины.