В Орловской области отменили историко-гастрономический фестиваль «Слива-Град»

Запланированный на 31 августа фестиваль «Слива-Град» в посёлке Кромы в этом году не состоится. Такое решение связано с напряжённой обстановкой в соседних с Орловщиной приграничных регионах, которые ежедневно подвергаются атакам со стороны Украины.
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