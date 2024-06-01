Болельщики кричали «Месси! Месси!» на матче «Аль-Хилаля» с «Аль-Насром» Роналду. Неймар и его друзья поддержали скандирования из ложи

Нападающий «Аль-Хилаля», который восстанавливается от разрыва крестообразной связки, посетил финал Кубка короля Саудовской Аравии, который его команда выиграла у «Аль-Насра» Криштиану Роналду по пенальти.
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