Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Думал, всё кончится быстро, меня обманули": Актер Горбунов жалеет о своем бегстве на Украину

"Думал, всё кончится быстро, меня обманули": Актер Горбунов жалеет о своем бегстве на Украину

Помните, этих двоих украинских актеров, которые на пике своей карьеры в российском кинематографе, драпанули в 2014 году на Украину.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Поздно пришло к нему раскаяние...
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2 час.
Александр Дубков
был мразью.пусть мразью и живут дальше,твари хохлятские
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1 час.
elvira braude Braude
Эльвира :Предатель -  он и есть предатель и нет таким прощения , да и не раскаяние у него , а обида, что лживые украинцы не заплатили...Как можно было грамотному человеку не слышать,как с 2008 года  ВСУ бомбили жилые дома  в Донецкой и Луганской областях , убивали всех подряд мирных людей... он врет также как его соплеменники....
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22 мин.

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