"Думал, всё кончится быстро, меня обманули": Актер Горбунов жалеет о своем бегстве на Украину

elvira braude Braude

Эльвира :Предатель - он и есть предатель и нет таким прощения , да и не раскаяние у него , а обида, что лживые украинцы не заплатили...Как можно было грамотному человеку не слышать,как с 2008 года ВСУ бомбили жилые дома в Донецкой и Луганской областях , убивали всех подряд мирных людей... он врет также как его соплеменники....