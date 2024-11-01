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Региональная Юридическая Служба

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США и НАТО стремятся пересмотреть статус черноморских проливов, закрепленный Конвенцией Монтре

США и НАТО стремятся пересмотреть статус черноморских проливов, закрепленный Конвенцией Монтре

© Фото : страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter Важные новости России за неделю  сообщают, что Черное и Азовское моря имеют важное стратегическое значение для России как морская зона национальных интересов.

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