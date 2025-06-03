Уолтц, Маск - кто следующий?

Или: спасибо, что не посадили Очередная пресс-конференция Трампа по поводу превосходной, фантастической и никогда невиданной в истории США эффективностью департамента эффективности (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, прошла, как и положено, также превосходно и фантастически.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии