Работа в логистических центрах «Вайлдберриз» становится смертельно опасной. 🔹Умерла девушка-сотрудница склада в Краснодаре.
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Работа в логистических центрах «Вайлдберриз» становится смертельно опасной. 🔹Умерла девушка-сотрудница склада в Краснодаре.