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Царьград

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День для привлечения достатка и не только. Что можно и нельзя делать 6 октября

День для привлечения достатка и не только. Что можно и нельзя делать 6 октября

Зачем 6 октября нельзя подметать полы и считать деньги? Что можно и что нельзя делать в день мученицы Ираиды.

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