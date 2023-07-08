Военное обозрение

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В Уганде проведена загрузка истребителя ВВС страны Су-30МК2 на борт Ан-124

В Уганде проведена загрузка истребителя ВВС страны Су-30МК2 на борт Ан-124

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» 224-го специального отряда Минобороны России был недавно заснят на авиабазе Энтеббе в столице Уганды с по меньшей мере одним истребителем Су-30МК2 ВВС страны в процессе выполнения погрузочных работ.

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