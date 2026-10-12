В Госдуме обсудили основные параметры федерального бюджета на ближайшие три года

В Госдуме обсудили проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. Как пишет «Парламентская газета», в следующем году минимальный размер оплаты труда планируют повысить до 28 тысяч 935 рублей.
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