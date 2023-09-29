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СК РФ возбудил уголовное дело в отношении группы «Новик», подозреваемой в махинациях при ремонте боевых кораблей

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении группы «Новик», подозреваемой в махинациях при ремонте боевых кораблей

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по особо крупному групповому мошенничеству, главным фигурантом в котором проходит экс-депутат Госдумы Алексей Ляшенко, скрывающийся от следствия в Дубае.

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