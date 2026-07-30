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Четверо детей в разных странах и сын, которого он не видел двадцать лет: как сложились судьбы наследников Игоря Крутого

Четверо детей в разных странах и сын, которого он не видел двадцать лет: как сложились судьбы наследников Игоря Крутого

Сегодня близкие Игоря Крутого живут на расстоянии тысяч километров друг от друга: сыновья обосновались в Москве, дочери — в США, а внуки учатся в европейских школах.

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