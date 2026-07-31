РБК: на Украине сообщили о первом конфликте главкома и «полков Сырского»

Согласно публикации издания «Украинская правда» (УП), новый главнокомандующий Вооружённых сил Украины Михаил Драпатый издал приказ, ограничивающий пополнение личного состава штурмовых полков Сухопутных войск ВСУ.
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