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РБК: на Украине сообщили о первом конфликте главкома и «полков Сырского»

Согласно публикации издания «Украинская правда» (УП), новый главнокомандующий Вооружённых сил Украины Михаил Драпатый издал приказ, ограничивающий пополнение личного состава штурмовых полков Сухопутных войск ВСУ.

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