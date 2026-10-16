“President Trump said Friday he has given his new White House press secretary Katie Zacharia the option to leave her job after a rocky first week, including scrutiny on her résumé,” the Wall Street Journal reports.
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