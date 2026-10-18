В третье воскресенье октября в России традиционно отмечается День отца. В честь этого в киностудии Горького в Москве сегодня проходят лекции, встречи и кинопоказы, посвященные не только отцовству, но и темам преемственности поколений и поддержке родителей, об этом рассказала заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникации киностудии Горького Анна Харнас на пресс-подходе, организованном при поддержке «Мосинформ».