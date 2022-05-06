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В ДНР и ООН сообщили об эвакуации с завода «Азовсталь» и прилегающих территорий более 500 человек за сутки

В ДНР и ООН сообщили об эвакуации с завода «Азовсталь» и прилегающих территорий более 500 человек за сутки

В Мариуполе продолжается эвакуация мирного населения из блокированного комбината «Азовсталь», в подземельях которого все еще пытаются держать оборону боевики полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация*), и прилегающих домов.

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