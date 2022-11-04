Сражавшийся за ВСУ "Рэмбо" захотел домой после артобстрела РФ

instagram.com/shareefamin38 (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) Участвующие в боевых действиях на Украине британский наемник Шариф Амин, которого прозвали Рэмбо, захотел вернуться домой.
instagram.com/shareefamin38 (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) Участвующие в боевых действиях на Украине британский наемник Шариф Амин, которого прозвали Рэмбо, захотел вернуться домой.
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