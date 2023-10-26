Еще для 65 бойцов война закончилась

В мемориальном комплексе «Долина Героев» недалеко от Питкяранты состоялось торжественное перезахоронение останков воинов, погибших во время Зимней войны Траурное мероприятие по перезахоронению бойцов и командиров РККА погибших во время Советско-финляндской войны 1939 — 1940 годов прошло в минувшую ….