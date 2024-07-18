Сийярто: Европа при фон дер Ляйен стала менее сплоченной и менее миролюбивой

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua Европа при председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стала менее конкурентоспособной, менее миролюбивой и менее сплоченной, заявил в беседе с РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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