Сийярто: Европа при фон дер Ляйен стала менее сплоченной и менее миролюбивой

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua Европа при председателе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стала менее конкурентоспособной, менее миролюбивой и менее сплоченной, заявил в беседе с РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.