В РПЦ выступили против запрета уроков о теории эволюции в школах РФ

Религиозная и научная точки зрения в вопросе происхождения человека могут сосуществовать. Такое мнение выразил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, в эфире радио «Вера».
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