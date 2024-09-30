В РПЦ выступили против запрета уроков о теории эволюции в школах РФ

Религиозная и научная точки зрения в вопросе происхождения человека могут сосуществовать. Такое мнение выразил Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, в эфире радио «Вера».