Новые материалы новой страны: на Форуме будущих технологий представили десятки инновационных разработок

МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. На Форуме будущих технологий, который проходит в Москве, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко осмотрел выставку новейших отечественных разработок.
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