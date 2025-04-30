Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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«Требование тихо исключено». Трамп передумал заставлять Зеленского проводить выборы

«Требование тихо исключено». Трамп передумал заставлять Зеленского проводить выборы

Президент США Дональд Трамп отказался от ранее выдвинутого условия главе киевского режима Владимиру Зеленскому об обязательном проведении выборов президента Украины в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

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