«Требование тихо исключено». Трамп передумал заставлять Зеленского проводить выборы

Президент США Дональд Трамп отказался от ранее выдвинутого условия главе киевского режима Владимиру Зеленскому об обязательном проведении выборов президента Украины в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
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