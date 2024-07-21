Кардиолог Бокерия объяснила, почему не стоит пить аспирин для профилактики инфаркта

Прием препаратов, не согласованный с врачом, — частая практика для россиян. Зачем записываться на прием, ждать его пару недель, тратить время на поход в поликлинику или деньги на платного доктора, когда проще забежать в аптеку и купить недорогое лекарство по совету друзей.
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