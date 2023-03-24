Общественники ЦАР раскритиковали миротворцев ООН за низкую эффективность

Банги, 24 марта. Координатор гражданского общества «Национальная платформа по правам человека» (PNPDH) Чисогон Кристофер отправил президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера письмо с критикой миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).
Банги, 24 марта. Координатор гражданского общества «Национальная платформа по правам человека» (PNPDH) Чисогон Кристофер отправил президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера письмо с критикой миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).
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