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Общественники ЦАР раскритиковали миротворцев ООН за низкую эффективность

Общественники ЦАР раскритиковали миротворцев ООН за низкую эффективность

Банги, 24 марта. Координатор гражданского общества «Национальная платформа по правам человека» (PNPDH) Чисогон Кристофер отправил президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера письмо с критикой миротворцев многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

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