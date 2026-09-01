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Минтранс РФ разработал закон о беспилотных авто

Минтранс РФ разработал закон о беспилотных авто

За сбой автопилота отвечает производитель ПО, за нарушение условий эксплуатации — владелец, за некачественный ремонт — сервисный центр На осенней сессии Государственной Думы, возможно, будет рассмотрен законопроект "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", направленный на регулирование использования беспилотных автомобилей и грузовиков.

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