Минтранс РФ разработал закон о беспилотных авто

За сбой автопилота отвечает производитель ПО, за нарушение условий эксплуатации — владелец, за некачественный ремонт — сервисный центр На осенней сессии Государственной Думы, возможно, будет рассмотрен законопроект "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", направленный на регулирование использования беспилотных автомобилей и грузовиков.