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Татар-информ

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Путин отметил государственными наградами шестерых татарстанцев

Путин отметил государственными наградами шестерых татарстанцев

Фото: пресс-служба Кремля Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами и почетными званиями группу выдающихся жителей Татарстана, внесших значительный вклад в развитие различных отраслей промышленности, образования и сельского хозяйства республики.

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