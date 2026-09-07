Расчет «Молнии» поразил пункт управления дронами ВСУ под Красным Лиманом

Расчет беспилотника «Молния-2» группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления украинскими дронами на Краснолиманском направлении.
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