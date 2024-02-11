А зачем тогда вам израильское гражданство? Хазанов;-Ох, уж это гражданство!

"В 1991 году я собирался на гастроли в Израиль и мне сказали: ты же, типа, еврей, а в Израиле дают гражданство, попроси!Я спросил:"А зачем оно мне?" - "Как зачем? Без виз будешь по миру ездить!"- "Да ну!"И вот 18 декабря я в Москве вхожу в лифт с чемоданом, встречаю соседку.